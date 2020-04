De Ligt iu jep fund spekulimeve, do të qëndroj te Juventusi

Matthijs De Ligt ka bërë të ditur se në planet e tij është qëndrimi afatgjatë tek Juventus.

Kishe shumë spekulime se Manchester United ishte e gatshme të bënte një lëvizje për mbrojtësin holandez.

Tuttosport raporton se Maurizio Sarri e dëshiron qendërmbrojtësin nën urdhërat e tij të paktën edhe për një sezon tjetër.

Ditë më parë u raportua se Mino Raiola ishte në bisedime me skuadrën e Real Madrid për ta transferuar atje De Ligt-in, por gjithçka tani u hodh poshtë me konfirmimin e vet holandezit që do të qëndrojë akoma në Torino.