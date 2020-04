COVID-19 mund të përkeqësojë sëmundjet e zemrës

Ka mjaft pacientë në Turqi që vuajnë nga sëmundje të zemrës dhe eksperti Mehmet Emirhan Işık thotë se një sëmundje ngjitëse si koronavirusi i ri (COVID-19) mund të bëjë sëmundjet e zemrës edhe më vdekjeprurëse, raporton Anadolu Agency (AA).

Mjeku Mehmet Emirhan Işık nga Universiteti i Shkencave Mjekësore në Stamboll, i cili njëkohësisht është edhe ekspert për infeksione dhe mikrobiologji klinike, tha se COVID-19 prek më keq njerëzit me hipertension, sëmundje në mushkëri dhe sëmundje të zemrës. Sëmundja gjithashtu rezulton në shumë komplikime kardiovaskulare.

“Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) gjithashtu njoftoi për Planin Global të Veprimit për të parandaluar dhe kontrolluar sëmundjet jo-kongjeniale, ku synohet të luftohet pirja e duhanit, ngrënia jo e shëndetshme dhe konsumimi i alkoolit. Dihet që njerëzit me sëmundje të zemrës janë më të rrezikuar sa i përket sëmundjeve infektive”, tha ai.

Eksperti gjithashtu tha se bashkë me sistemin e frymëmarrjes, COVID-19 gjithashtu mund të ndikojë në sistemin tretës dhe nervor.

“Përderisa lufton me virusin, sistemet tona mbrojtëse gjithashtu mund të dëmtojnë pjesët e shëndetshme të trupit. Për shembull, mund të rrisë rrezikun e një sulmi në zemër te njerëzit me sëmundje koronare. Mund të prishë rrjedhën e gjakut dhe të shkaktojë hipertension. Për këtë arsye, pacientët me sëmundje të zemrës duhet të bëjnë kujdes shtesë në mbrojtjen e tyre nga virusi”, theksoi Işık.

Për këto arsye, ai thotë se temperatura nga COVID-19, humbja e lëngjeve të shkaktuara nga virusi dhe toksinat virale që prishin muskujt e zemrës rrisin rrezikun e sulmeve në zemër.

Njerëzit me sëmundje të zemrës duhet të bëjnë kujdes shtesë në ndjekjen e udhëzimeve kundër COVID-19 siç është larja e duarve, mbajtja e distancës sociale, përdorimi i duhur i maskave dhe pastrimi i ambienteve të tyre.

Eksperti gjithashtu tha se sëmundjet e zemrës mund të ndikohen keq nga mungesa e stërvitjes.

Në fund, ai thotë se janë të rëndësishme edhe ushqimi i shëndetshëm dhe gatimi i duhur. Ai gjithashtu thotë se pirja e duhanit duhet të shmanget për të gjithë, e veçanërisht për pacientët me sëmundje të zemrës dhe në ditët e pandemisë së COVID-19.