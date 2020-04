Conte: Fillon faza 2, tani do jetojmë me virusin. Nëse e doni Italinë mbani distancën!

Italianët do të duhet të jetojnë me maska dhe doreza për një kohë të gjatë për shkak të koronavirusit.

“Fillon Faza 2”, tha Kryeministri Giuseppe Conte, duke sqaruar se “sjellja e përgjegjshme për secilin nga ne do të jetë themelore: nuk duhet të afrohemi kurrë”.

Conte kujtoi “mbani distancën shoqërore ose kurba e ngjitjes të rritet. Nëse e doni Italinë mbani distancën”.

“Për rimëkëmbjen qeveria nuk do të tërhiqet. Së bashku me të gjithë ekipin e ministrave ne nuk do të tërhiqemi për shërimin, për të ndryshuar gjithçka që është e gabuar”, siguroi Kryeministri.

Këto janë masat kryesore të ilustruara nga Kryeministri Giuseppe Conte dhe të përfshira në fazën 2 – ende në një version të përkohshëm – që qeveria po përgatitet të nisë.

JO LËVIZJE MES RAJONEVE

Mbetet e ndaluar lëvizja, me mjete të transportit publik ose privat, nga një rajon në tjetrin, përveç nevojave të provuara të punës, të urgjencës absolute ose për arsye shëndetësore; në çdo rast lejohet kthimi në shtëpi ose vendbanim.

KTHIMI I MUNDSHËM NË SHTËPI EDHE NGA JASHTË

Është i mundur të ktheheni nga jashtë për në Itali për t’u bashkuar me familjen ose të ktheheni në shtëpinë ose vendbanimin tuaj. Kjo është ajo që siguron dekreti i këshillit të ministrave në Itali. Italianët që kthehen në shtëpi duhet të komunikojnë arsyet e udhëtimit, adresën e plotë të shtëpisë ose vendbanimit në Itali ku do të zhvillohet periudha e karantinës, mjetet private të transportit që do të përdoren për të arritur në karantinë numrin e telefonit.

“PO” VIZITAVE FAMILJARE

Do mund të vizitohen të afërmit, por gjithmonë duke respektuar distancat e sigurisë. Jo, mbledhjeve familjare dhe festave private.

Parqet, kopshtet, vilat dhe sipërfaqet e gjelbra rihapen, por gjithnjë duke respektuar distancat e sigurisë dhe me masa kuote për të shmangur tubimet. Kryetarët e komunave do të jenë në gjendje t’i mbyllin nëse këto masa nuk mund të respektohen.

Asnjë mundësi për kthimin në shkolla për të përfunduar vitin shkollor.

JO DETYRIM PËR MASKË PËR FËMIJËT NËN 6 VJEÇ

Në dekretin e ri thuhet se “fëmijët nën moshën gjashtë vjeç nuk i nënshtrohen detyrimit të maskave, si dhe subjektet me forma të aftësisë së kufizuar që nuk përshtaten me përdorimin e vazhdueshëm të maskës ose subjektet që bashkëveprojnë me të lartpërmenduri”. Dekreti në fazën e dytë konfirmon detyrimin e maskave “në vendet e mbyllura të hapura për publikun përfshirë mjetet e transportit dhe në të gjitha rastet kur nuk është e mundur të garantohet vazhdimisht ruajtja e distancës së sigurisë”.

Sipas dekretit, mund të përdoren maskat e komunitetit, maska një përdorimshe, maska që mund të lahen, maska të prodhuara vetë, në materiale të përshtatshme për të siguruar një pengesë adekuate dhe, në të njëjtën kohë, që garantojnë rehati dhe frymëmarrje, formë adekuate që lejon mbulimin nga mjekra e sipër hundës”.

PO VRAPIMIT LARG NGA SHTËPIA

Mund të vrapohet larg shtëpisë, por duke respektuar një distancë prej dy metrash nga të tjerët, përveç bashkëjetuesve. Për shëtitjet, distanca është një metër. Mbeten të pezulluara veprimtaritë e palestrave, qendrave sportive, pishinat, qendrat e notit, qendrat e trajtimit, banjat termale (përveç sigurimit të shërbimeve që janë në nivelet thelbësore të ndihmës), qendrat kulturore, qendrat sociale, qendrat rekreative janë pezulluar.

TRAJNIMET PROFESIONALE

Nga 4 maji në përputhje me rregullat e distancimit shoqëror dhe pa ndonjë mbledhje, trajnimi prapa dyerve të mbyllura lejohet për atletët e disiplinave sportive individuale. Për sportet në ekip, drita e gjelbër më 18 maj.

FUNERALET PRIVATE

Janë pezulluar ceremonitë civile dhe fetare; lejohen ceremonitë e varrimit me pjesëmarrjen ekskluzive të të afërmve të shkallës së parë dhe të dytë dhe, në çdo rast, maksimumi deri në 15 persona, mundësisht jashtë, duke veshur maska mbrojtëse dhe duke respektuar rreptësisht masat e distancimit shoqëror.

Muzetë dhe ekspozitat rihapin me një kuotë hyrjesh. Në vend të kësaj, kinematë dhe teatrot janë të mbyllura. Ushqimet me vete nga 4 maji. Mund të blihet ushqim për t’u marrë me vete, për të konsumuar në shtëpi ose në zyrë.

Dyqanet do të hapen nga 18 maji duke respektuar masat distancuese. Parukierët dhe berberët, megjithatë, gjithmonë me protokoll të rreptë, do të duhet të presin 1 qershorin. Me sa duket e njëjta datë për restorantet.

Kantieret private do të duhet të presin deri më 4 maj, ndërsa prodhimi dhe ndërtimi në sektorin publik fillojnë përsëri nga 27 maji.

TRANSPORTI

Rajonet do të duhet të rregullojnë programimin e transportit publik vendor, edhe nëse jo i linjës, në bazë të nevojave aktuale dhe me qëllimin e vetëm për të siguruar shërbimet minimale thelbësore, sigurimi i të cilave, megjithatë, duhet të modulohet në atë mënyrë që të shmanget mbipopullimi i mjeteve në afatet kohore të ditës në të cilën ekziston prania më e madhe e përdoruesve.

Për të njëjtat qëllime, Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, me një dekret të miratuar në bashkëpunim me Ministrin e Shëndetësisë, mund të urdhërojë, në mënyrë që të përmbajë urgjencën shëndetësore, reduktimet, pezullimet ose kufizimet në shërbimet e transportit, edhe ndwrkombwtare, automobilistike, hekurudhore, nga ajri, deti dhe ujërat e brendshme, edhe duke imponuar detyrime specifike për përdoruesit, ekuipazhet, transportuesit dhe pronarët e anijeve./tch