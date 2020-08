City i Guardiolas mposht Real Madridin

Manchester City ishte skuadër e fortë për t’u thyer nga Real Madrid.



Skuadra nga Premierliga, Manchester City, ka siguruar fazën çerekfinale në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Real Madridin me rezultatin 2:1 (4:2), shkruan lajmi.net.



Serinë e golave në këtë ndeshje e hapi Raheem Sterling, në minutën e nëntë të ndeshjes, pas gabimit të Raphaël Varane.



Real Madrid dha shenja së do të luftonte për më shumë, duke barazuar në minutën e 28’ me anë të Karim Benzema, i cili me kokë shënoi pas harkimit të Rodrygo.



Në pjesën e dytë, Manchester City shuajti shpresat e madrilenëve, kur me anë të Gabriel Jesus shënuan për 2:1, përsëri me gabimin e Varane, në minutën e 68’.



Ky rezultat bëri që rezultati final i dy ndeshjeve të ishte 4:2 në favor të ‘Citizens’.



Kështu, Zinedine Zidane eliminohet për herë të parë në karrierën e tij si trajner në Ligën e Kampionëve. City tashmë luan në çerekfinale.