Çiftet gjysmëfinale të Copa del Rey, Barcelona me kundërshtar të vështirë

Copa del Rey është duke shënuar me një intensitet më të lartë këtë sezon sesa herën e kaluar për shkak të COVID-19 dhe sot është hedhur shorti për gjysmëfinalet.

Barcelona do të përballet me klubin e Sevillas në gjysëmfinale, ndërsa Levante do të luajë kundër Athletic Bilbao, shkruan lajmi.net.

Përballet e gjysëmfinales do të luhen me dy ndeshje, me atë në shtëpi dhe të kthimit.

Siç raporton gazetari i ESPN, Samuel Marseden, ndeshja e parë pritet të zhvillohet të mërkurën (akoma për t’u vendosur), ndërsa ndeshja e kthimit në fillim të marsit.