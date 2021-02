Byrek role me hithra dhe djathë të bardhë

Përziheni dhe në fund shtoni djathin e shkërmoqur, majdanozin e grirë dhe dy lugë vaj ulliri (nëse ju duket shumë e lëngëshme mund ti shtoni akoma pak miell). Hapni fletët e byrekut dhe vendosni për së gjati në mesin e tyre pak gjellë me hithra.

Përbërsit për Byrek role me hithra

1 pako me peta byreku

300 gr. djathë të bardhë

700 gr. hithra

2 lugë miell

1 vezë

gjysëm gote qumësht

1 lugë të vogël kripë

pak piper të zi

pak majdanoz

3-4 lugë fara suzami të zi dhe të bardhë

3 lugë vaj ulliriPërgatitja: Pastroni me doreza hithrat dhe grijini trashë. Po me doreza shtypini me pak kripë dhe piper. Shtoni vezën e rrahur me qumështin dhe miellin.

Dy prej tyre, palosini anët dhe mbështilleni në fomën e një roleje. Vendoseni në tave me letër furre poshtë. Vijoni kështu dhe për pjesën tjeter të mbetur të produkteve. Me ndihmën e një peneli kuzhine lyeni të gjithë siperfaqen e cilindrave të byrekut. Spërkatini me fara suzami dhe piqini në furrën e nxehur më parë në 180°C për 30minuta.

