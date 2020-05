Bundesliga vazhdon edhe sot – koha për Milot Rashicën të kthehet në fushën e blertë

Kampionati gjerman do të vazhdojë edhe sot, me një super-ndeshje në kalendar.



Werder Bremen do të jenë nikoqirët e Bayer Leverkusen, në xhiron e parë pas daljes nga mbyllja e Covid-19.



Ndeshja mes Werder Bremen dhe Bayer Leverkusen pritet të jetë nga më interesantet të kësaj jave, me vendasit që tri pikët kanë jetike në luftën për mbijetesë, kurse mysafirët ndjekin Evropën, shkruan lajmi.net.



Në këtë ndeshje pritet të aktiviziohet edhe ylli i kombëtares së Kosovës, Milot Rashica.



Bremen do të synojë të lë prapa me virusin edhe ecurinë negative që e përcolli gjatë ndeshjeve të fundit, dhe të marrë rrugën e rezultateve pozitive.



Ndeshja mes Werder dhe Leverkusen do të luhet me fillim nga ora 20:30, në ‘Wohninvest – Wesser – Stadion’.