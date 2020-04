Buffon gati për rinovimin e kontratës

Gianluigi Buffon nuk e ka ndërmend të ndalet.

Ikona e futbollit italian, Buffon, po synon të vazhdojë akoma karrierën e tij, me skuadrën e Juventus.

Raportimet nga Italia bëjnë të ditur se tashmë ka një pajtueshmëri dhe Gigi pritet të nënshkruajë rinovimin e kontratës, që do ta mbajë atë deri në vitin 2021.

Kjo do të thotë se portieri italian do të jetë 43 vjeçar kur kontrata e tij të marrë fund, që me shumë gjasë do të thotë se pensionimin do ta ketë në ‘Allianz Stadium’.

Buffon ishte për një aventurë të shkurtër në Paris, por u kthye përsëri në Torino gjatë vitit të kaluar, ku tashmë është zgjedhja e dytë pas Szczesny.