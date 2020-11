Britania do të ndalojë automjetet me benzinë dhe naftë deri në 2030

Shitja e automjeteve të reja me benzinë ​​dhe naftë do të ndalohet në Mbretërinë e Bashkuar pas vitit 2030, njoftoi qeveria britanike, transmeton Anadolu Agency (AA).

Ndalimi është pjesë e planit për të trajtuar ndryshimet klimatike, i cili përfshin gjithashtu krijimin e impianteve në det me energji të erës dhe përdorimin e hidrogjenit për ngrohje.

“Ne do të përdorim shkencën për të shkatërruar virusin dhe duhet të shfrytëzojmë të njëjtat fuqi të jashtëzakonshme të shpikjes për të riparuar dëmet ekonomike nga COVID-19 dhe për një rikthim sa më të mirë”, shkroi kryeministri britanik, Boris Johnson në një artikull për “Financial Times” (FT).

“Tani është koha që të planifikojmë një rimëkëmbje të gjelbër me punë me kualifikim të lartë që u japin njerëzve kënaqësinë të kuptojnë se po ndihmojnë për ta bërë vendin më të pastër, më të gjelbër dhe më të bukur”, tha ai.

Duke zbuluar planin 10 pikësh, Johnson tha se do të “mobilizojë 12 miliardë funta investime qeveritare dhe potencialisht tre herë më shumë nga sektori privat, për të krijuar dhe mbështetur deri në 250 mijë vende pune të gjelbra”.

Plani i Johnson-it përfshin shfrytëzimin e energjisë së erës për të furnizuar shtëpitë, duke gjeneruar 5 gigavat të kapacitetit të ulët të prodhimit të hidrogjenit të karbonit dhe zhvillimin e gjeneratës së re të reaktorëve për të promovuar energjinë bërthamore si burim i pastër.

Plani synon të përshpejtojë kalimin në automjete elektrike, duke e bërë çiklizmin dhe ecjen më tërheqëse dhe duke i bërë ndërtesat më të gjelbra, të ngrohta dhe me energji më efikase.

Plani i Johnson-it gjithashtu përfshin teknologjinë për ndalimin e emisioneve të dëmshme të karbonit për të hequr 10 tonë metrikë dioksid karboni nga atmosfera deri në vitin 2030, duke mbjellë 30 mijë hektarë pemë çdo vit dhe zhvillimin e teknologjive të nevojshme për planin dhe duke e bërë Londrën qendrën globale të financave të gjelbërimit.

“Ky plan mund të jetë një model global për shpërndarjen e emetimeve neto zero në mënyra që krijojnë vende pune dhe ruajnë stilin tonë të jetës”, shkroi Johnson.

Ai tha se do të “takonte bizneset e Britanisë për të diskutuar kontributin e tyre”.

“Ne planifikojmë të sigurojmë orare të qarta për energjinë e pastër që do të prokurojmë, detaje të rregulloreve që do të ndryshojmë dhe çmimet e karbonit që do të vendosim në emetimet”, tha Johnson.

“Do të themelojë Task Force Net-Zero e cila do të angazhohet për të arritur zero emetime deri në vitin 2050 dhe përmes samitit të vitit të ardhshëm COP26 ne do të nxisim vendet dhe kompanitë në të gjithë botën të bashkohen me ne në shpërndarjen e zero emetimeve globalisht”, tha ai.

“E gjelbra dhe rritja mund të shkojnë dorë për dore. Pra, le të përballemi me kërcënimin më kohë për planetin tonë me një nga programet më inovative dhe ambicioze të krijimit të vendeve të punës që kemi njohur”, tha kryeministri britanik.