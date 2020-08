Breshri shkakton dëme në kultura bujqësore, kërkohet fond i veçantë për fermerët

Reshjet e fundit të shiut dhe breshrit në vendin tonë kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sektorin e bujqësisë.



Ndërkohë që ende nuk ka shifra zyrtare për dëmet e shkaktuara, sindikalistët e bujqve thonë se një formë tjetër e kompensimit është edhe sigurimi i kulturave bujqësore.



Profesori universitar Imer Rusinovci thotë se Qeveria e Kosovës duhet të ketë një sektor të caktuar për bujqësinë.



Ai ka thënë për KosovaPress se ekzekutivi vendor duhet të ndajë një fond të veçantë për fermerët kosovarë, të cilët kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë natyrore.



“Atë që dua ta potencoj dhe preferoj ose ta sugjeroj Qeverinë, përkatësisht dikasterin përkatës, mendoj se Kosova krahas shumë mangësive që ka në sektorë të caktuar, konkretisht në bujqësi, duhet të ndajë një fond të veçante për fatkeqësitë elementare pasi i mungon edhe çështja e sigurimeve të prodhimeve bujqësore”, tha Rusinovci.



Rusinovci thotë se subvencionet dhe pagesat të cilat janë ndarë deri më tash për kulturën bujqësore nuk kanë dhënë rezultate.



“Problemet janë nga më të ndryshmet dhe dikasteri përkatës duhet ta mendojë seriozisht këtë çështje, posaçërisht te masat simulantëve, ndoshta duhet t’i ndërpresë ato. Është fjala për subvencione, pagesa direkët të cilat për një periudhe të caktuar kohore nuk kanë dhënë ndonjë rezultat. Pra, nuk ka një indikator matës që thotë që është zvogëluar për nga shkalla e importit. Në njëfarë forme ose janë keqpërdore në baza partiake, regjionale etj. Mendoj se njëherë e përgjithmonë duhet të mendohet se fondet, të cilat dedikohen për bujqësi, duhet të mbikëqyren, përkatësisht të monitorohen në terren dhe të përdorën për këto destinacione, dhe pse jo edhe për fatkeqësi elementare me çfarë po përballemi”, tha ai.



Ndërsa, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqve të Kosovës Tahir Tahiri thotë se përveç kushteve klimatike, ndikim në kulturat bujqësore ka pasur edhe pandemia.



Ai ka thënë për KosovaPress, se Sindikata e Buqëve e Kosovës ka kontaktuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe nga kjo e fundit është kërkuar që të kompensohen bujqit të cilët kanë pësuar prej pandemisë, por deri më tash nuk ka pasur hapa konkretë në këtë drejtim.



“Ne, si sindikatë, kemi kontaktuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe kemi kërkuar që të kompensohen bujqit, të cilët kanë pësuar për shkak të pandemisë. Kemi kërkuar që të formohet një komision dhe të dilet në terren ose të formohet nëpër çdo komunë dhe të vizitohen fermerët, ose edhe të shpallet një thirrje për aplikim për ata të cilët kanë pësuar dëme për shkak të pandemisë. Nuk ka hapa konkretë as prej komunave dhe as prej Ministrisë së Bujqësisë dhe kjo çështje ka mbetur në mëshirën e atyre që duhet t’i kompensojnë bujqit”, tha ai.



Tahiri deklaroi se formë tjetër për kompensimin e bujqve është edhe sigurimi i kulturave bujqësore, teksa ekziston edhe një marrëveshje me bankat, por aty nuk parashihet mbulimi i dëmeve nga breshëri.



“Formë tjetër për t’i kompensuar bujqit është sigurimi. Ekziston njëfarë marrëveshje me Qeverinë dhe disa banka. Nuk kam informacion, që bujku ka të drejtë të sigurojë kulturën bujqësore. Mirëpo, kam disa të dhëna që nuk sigurohen të gjitha kulturat dhe nuk sigurohen prej breshëritë, zjarrit dhe vërshimeve”, tha ai.



Ndërkohë që presidenti Hashim Thaçi në një postim në rrjete sociale ka thanë se është e dhimbshme të shihet se si është dëmtuar djersa e bujqve tanë, dhe se Kosova duhet të bëjë më shumë për ta.