Boga dhe Rugova tri javë pa energji elektrike

Pavarësisht se janë ndër vendet më të bukura për turizmin malor, Boga dhe Rugova tash e tri javë janë pa energji elektrike.

Kështu ka bërë të ditur nënkryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, Skënder Thaçi, i cili ka thënë se që kur filloi bora e parë në Bogaj dhe Rugovë, për shkak të një defekti teknik kanë mbetur bë terr.

Thaçi, që njëherësh është edhe pronar i “Hotel Magra Austria-Bogë”, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se e njëjta histori po u përsëritet çdo vit.

“Çdo vit e njëjta histori; vjen bora ikin dritat, si armiq të përjetshëm, që s’duan t’ia shohin fytyrën njëri-tjetrit. Sa kohë u dashka të rregullohet një defekt teknik? Të ndërrohet një transformator? Të shtrohen ca metra kabllo? Sa energji duhet për të ndriçuar Bogen Rugoven? Me siguri jo më shumë se sheshi për festa. Po pse pra, pse lihet një krahinë e tërë në terr? Pse e urreni kaq shumë Bogen Rugoven përlen e Kosovës?Jemi bere molle per kusuritje nga injorantet dhe birokratet politik te cilet as qe dine çka deshirojne!”, ka shkruar ndër të tjerash Thaçi.

KosovaPress ka kontaktuar zëdhënësin e KEDS-it, Viktor Buzhalën, i cili ka thënë se ka qenë një prishje nga faktorët atmosferik, dhe për shkak të terenit të vështirë ka zgjatur edhe rregullimi i këtij defekti.

Ai ka bërë të ditur se tashmë në Bogë dhe Rugovë është rikthyer furnizimi me energji elektrike.

“Ju është rihtyer ma herët. Ka qenë prishje nga faktorët atmosferikë. Kushtet e terenit ju e dini edhe vet që janë të rënda”, ka thënë Buzhala për KosovaPress.

Ky është postimi i plotë i Skënder Thaçit të bërë gjatë ditës së sotme:

Boga dhe Rugova në terr turp për shtetin tonë ! E thatë, e dogjët, e ngritë, e varrosët të gjallë Bogen ju KEDS Energy!

Boga ka tri javë pa drita!

E morët vesh o shtet? O gazetarë? O media që mbushni portalet me telenovela? Boga destinacioni më i bukur dimëror i Kosoves, qyshse ra bora e parë, i ndërpreu lidhjet me civilizimin dhe po jeton nën pushtetin e akullit, pa drita .

Ne jemi HERONJET e se ardhmes….! Kosova ka nevoj

per neve dhe te tjeret, qe te ardhmen individuale e familjare ja falem kesaj toke per te krijuar dhe hapur nje horizont te Ri per gjeneratat qe vine! Skender Thaci Pronar Hotel Magra Austria Boge &Nënkryetar Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës!