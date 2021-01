BMW njofton modelin elektrik M gjatë vitit 2021

Këtë vit vjen makina elektrike BMW M.

Ky është lajmi zyrtar nga vet Marcus Flash, CEO i BMW M.

Sipas Autoblog, nuk ka ende një datë zyrtare të nisjes, kështu që BMW ka 11 muaj për ta finalizuar. Raportet e fundit sugjerojnë se makina do të jetë versioni M i së ardhmes i4, transmeton Telegrafi.

BMW ende nuk e ka njoftuar emrin për këtë automjet, kështu që nuk është ende plotësisht e qartë se si do të quhet. M Performance Series 4 është M440i me motor benzinë ​​dhe i4 M do të tregonte një model M si X4 M ose X5 M.

Një makinë elektrike e plotë M nuk pritet, të paktën tani, por BMW sigurisht po punon për të. Fuqia thuhet të vijë nga një palë motorë elektrikë që prodhojnë më shumë sesa 500 kuaj fuqi të kombinuar.

M440i arrin një shpejtësi prej 100 km / h në vetëm 4.3 sekonda.

Përveç makinës elektrike M Performance, mbetet të shihet se çfarë në të vërtetë BMW po përgatit për vitin 2022 e cila sigurisht do të jetë emocionuese duke pasur parasysh se M po feston 50 vjet ekzistencë.