Biznesmeni i njohur kosovar: Paga minimale nga tash e tutje 350 euro

Biznesmeni i njohur kosovar, Burim Piraj, ka marrë vendim që në kompaninë e tij të mos ketë pagë nën 350 euro, transmeton Gazeta Metro.



Biznesmeni, Piraj, i cili është pronar i kompanisë “Meka Halal Food”, ka thënë së si punëdhënës tërë jetën time kam qenë i përkushtuar bëjë sa më shumë gjëra të mira.



“Unë si individ dhe si punëdhënës tërë jetën time kam qenë i përkushtuar që të bëjë sa më shumë gjëra të mira për atë se Allahu na obligon një gjë të tillë!”, ka shkruar Piraj.



Ai ka thënë se do t’i përgjigjet thirrjes së kryeministrit Kurti që paga minimale të jetë 350 EURO neto në kompaninë time.



Ai ka thënë se ky vendim hyn në fuqi menjëherë.



“Duke e mbajtur këtë drejtim unë kam vendos që t’i përgjigjem thirrjes së kryeministrit Kurti që paga minimale të jetë 350 EURO neto në kompaninë time, pra sigurimi shëndetësor , sigurimi i pensioneve dhe dreka e punëtorëve do të mbulohet nga kompania jonë, duke respektuar orarin e punës 8 orë në ditë 40 orë në javë dhe 18 ditë pushim vjetor! Ky vendim hyn në fuqi menjëherë!”, ka shkruar Piraj.



Ky është statusi i plotë i tij:



“Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mirëbërësit!

Unë si individ dhe si punëdhënës tërë jetën time kam qenë i përkushtuar që të bëjë sa më shumë gjëra të mira për atë se Allahu na obligon një gjë të tillë!

Unë nuk jam i pa gabueshëm dhe se vetëm Allahu është i përkryer, prandaj i kërkoj mëshirë dhe falje të Madhit Allah për të gjitha gabimet që i kam bërë me qëllim dhe pa qëllim!

Duke e mbajtur këtë drejtim unë kam vendos që t’i përgjigjem thirrjes së kryeministrit Kurti që paga minimale të jetë 350 EURO neto në kompaninë time, pra sigurimi shëndetësor , sigurimi i pensioneve dhe dreka e punëtorëve do të mbulohet nga kompania jonë, duke respektuar orarin e punës 8 orë në ditë 40 orë në javë dhe 18 ditë pushim vjetor!

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë!

Allahu qoftë udhëzues dhe mbështetës i imi, firmës sime dhe mbarë kombit tim!

Për hajr kryeministër kjo nismë!”