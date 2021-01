Biden nuk e ndryshon vendimin e Trumpit në lidhje me Kudsin

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden edhe pse ndryshoi shumë politika të paraardhësit të tij Donald Trump, nuk ndryshoi vendimin e Trumpit për zhvendosjen e Ambasadës së SHBA-së nga Tel Avivi në Kuds, shkruan Anadolu Agency (AA).

Trump i cili u përshkrua nga kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu si “Miku më i mirë në Shtëpinë e Bardhë”, Trump pasiqë mori detyrën e presidentit solli vendime të shumta në interes të Tel Avivit.

Gjatë periudhës së tij, vendimi më i diskutueshëm ishte njohja e “Kudsit si kryeqytet i Izraelit”, më 6 dhjetor të vitit 2020.

Trump duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe duke injoruar të drejtat e palestinezëve, më 24 maj 2018 e zhvendosi Ambasadën Amerikane në Izrael në Kuds.

Përveç kësaj administrata e Trumpit, ndërpreu ndihmat financiare për palestinezët dhe mbylli Zyrën e Organizatës Çlirimtare të Palestinës (PLO) në Washington.

Trump së fundmi më 28 janar 2020 njoftoi planin e tij të paqes që synonte eliminimin e çështjes së palestinezëve dhe pushtimin e Bregut Perëndimor nga ana e Izraelit.

Me ikjen e Trumpit, palestinezët filluan të marrin pakëz frymë

Trump, i cili gjatë mandatit të tij shtoi presion ndaj qeverisë së Palestinës, me humbjen e zgjedhjeve presidenciale më 3 nëntor 2020, situata filloi të kthehej në favor të palestinezëve.

Zv/Përfaqësuesi i Përhershëm i SHBA-së në Kombet e Bashkuara (OKB), Richard Mills, më 26 janar njoftoi se administrata e Bidenit do të riaktivizojë ndihmën për Palestinën, e cila ishte ndërprerë më parë dhe se Zyra e PLO-së në Washington do të rihapet.

Mills tha se administrata e re përkrah zgjidhjen me dy shtete në çështjen Palestinë-Izrael.

Ambasada e SHBA-së do të vazhdojë të qëndrojë në Kuds

Megjithëse rifillimi i ndihmës financiare për palestinezët dhe rihapja e Zyrës së PLO-së në Washington ishin hapa të rëndësishëm, por pritja më e madhe e palestinezëve nga administrata e Bidenit ishte tërheqja nga vendimi i Trumpit në lidhje me Kudsin.

Biden në prill 2020 në një deklaratë tha se nëse zgjidhet president i SHBA-së ai do të vazhdojë ta mbajë në Kuds Ambasadën amerikane në Izrael.

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Antony Blinken më 20 janar u përgjigj në pyetjet e senatorëve para se kandidatura e tij të miratohej në Komitetin e Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit, ku tha se administrata e re nuk do të bënte ndonjë ndryshim në vendimin e Trumpit në lidhje me Kudsin.

Blinken tha se pranon që Kudsi është “kryeqyteti i Izraelit” dhe se do të vazhdojnë ta mbajnë Ambasadën e SHBA-së në Izrael në Kuds.

Vendimi në lidhje me Kudsin është një nga pengesat më të mëdha për një zgjidhje me dy shtete

Një nga arsyet më të rëndësishme përse çështja Palestinë-Izrael nuk është zgjidhur për shumë vite me radhë sigurisht që është e ardhmja e Kudsit.

Qeveria e Palestinës zgjidhjen me dy shtete e kushtëzon me krijimin e shtetit palestinez me kryeqytet Kudsin Lindor ashtu siç ishte në vitin 1967. Ndërsa Izraeli e kundërshton këtë duke pretenduar se “i gjithë Kudsi është i Izraelit”.

Palestina kërkon që i gjithë Bregu Perëndimor i okupuar të jetë në territorin e Palestinës së pavarur ndërsa Izraeli nuk ka plan që t’i evakuojë vendbanimet ilegale hebraike në Bregun Perëndimor.

Vendimi i Trumpit në lidhje me Kudsin, e që administrata e Bidenit nuk bëri asnjë ndryshim, pothuajse e bën të pamundur një zgjidhje me dy shtete për çështjen Palestinë-Izrael.

Ndërkaq, me këtë vendim, kushti për krijimin e një shteti të pavarur palestinez me Kudsin Lindor si kryeqytet të Palestinës është harruar dhe “i gjithë” Kudsi njihet si pjesë e Izraelit.