BE: Shitja e automjeteve të reja në gusht ulet për 18,9 për qind

Në hijen e luftës kundër pasojave të pandemisë COVID-19 në Bashkimin Evropian(BE) gjatë tetë muajve të fundit shitjet e makinave të reja janë ulur me gati një të tretën krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, raporton Anadolu Agency (AA).

Shoqata e Prodhuesve Evropianë të Automobilave (ACEA) njoftoi se në muajin gusht të këtij viti në tregun e BE-së janë shitur 769.525 automjete të reja, që është për 18,9 për qind më pak krahasuar me shitjet e gushtit të vitit të kaluar.

Rënia më e madhe e shitjeve prej 51,9 për qind u regjistrua në Rumani, e ndjekur nga Estonia me 42,3 për qind, Bullgaria me 34,5, Republika Çeke me 33,6, Hungaria me 30,1, Greqia me 28,6, Gjermania me 20, Franca me 19.8 dhe Spanja me 10,1 për qind.

Në raportin po ashtu theksohet se në tetë muajt e parë të vitit 2020 në 27 anëtare të BE-së janë shitur gjithsej 6.123.852 automjete të reja, që është për 32 për qind më pak në raport me shitjen në të njëjtin periudhë të vitit të kaluar.