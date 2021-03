Bayerni fiton me rikthim ndaj Dortmundit

Bayern Munchen ka mposhtur Borussia Dortmundin në një ndeshje spektakolare në kuadër të xhiros së 24-të të Bundesligës.

Borussia Dortmund e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte duke befasuar Bayernin, ishte sulmuesi në formë, Erling Haaland i cili i ndëshkoi “Bavarezët” me dy gola të shpejtë, transmeton lajmi.net.

Golin e parë Haaland e shënoi në min (2’) nga një asistim nga Thomas Delaeney. Haaland doli në skenë prap, ai shënoi golin e dytë personal në min (9’).

Bayerni nuk lejoi që të poshtërohet në Allianz Arena, ata reaguan shpejtë. Robert Lewandowski ngushtoi epërsinë e Dortmundit, ai shënoi në min (27’).

Lewandowski shënoi golin e dytë nga penaltia në min (44′) për të barazuar rezultatin.

Skuadrat shkuan në pushime me rezultatin, Bayern 2-2 Dortmund.

Në pjesën e dytë, pati më pak raste por Bayerni nuk e humbi besimin.

Haaland u largua në min (60’), Dortmund reagoi me zëvendësime të shumta por nuk arriti të shënojë.

Por, “Bavarezët” nuk u dorëzuan dhe treguan fytyrën e kampionit, ata arritën të përmbysin rezultatin. Ishte Leon Goretzka i cili shënoi për të përmbysur rezultatin në min (88′).

Robert Lewandowski shënoi prap, polaku e kompletoi hetrikun e tij në min (90′). Tani ai ka shënuar 31 gola në Bundesliga.

Rezultati përfundimtar, Bayern Munchen 4-2 Borussia Dortmund.

Tani, me këtë fitore, Bayerni rikthehet në vendin e parë me 55 pikë, dy më shumë se RB Leipzig, ndërsa Dortmund ngjitet në pozitën e pestë me 39 pikë total.