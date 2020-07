Bartomeu: Xavi do të jetë trajner i Barcelonës, herët apo vonë

Xavi Hernandez e ka të ‘sigurt’ punën e tij te Barcelona.



Ikona e Barcelonës, Xavi Hernandez, aktualisht është duke bërë një karrierë si trajner në Arabinë Saudite, por me shumë gjasë do të kthehet në ‘Camp Nou’.



Ish mesfushori i Barcës lidhet tash e sa kohë me punën në stolin katalan dhe për një gjë të tillë ka folur edhe Josep Maria Bartomeu.



Sipas Bartomeu, Xavi do ta ketë punën e trajnerit të Barcelonës herët apo vonë.



“Xavi do të jetë trajner i Barcelonës, herët apo vonë”, ka thënë Bartomeu, transmeton lajmi.net. “Por, tani ne nuk po kërkojmë trajner, jemi me Quique”.



“Quique Setien do të drejtojë skuadrën në Ligën e Kampionëve dhe në ndeshjet e fundit që kanë mbetur në La Liga”, ishin fjalët e presidentit të skuadrës së Bracelonës.



Emra të tjerë që lidhen me stolin e Barcelonës përveç Xavi Hernandez janë edhe ata të Ronald Koeman dhe Massimiliano Allegri.