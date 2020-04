Barcelona vendos për Griezmann

Antoine Griezmann nuk ka qenë plotësisht në gjendje të shkëlqejë te Barcelona, ​​duke luftuar për të gjetur formën e tij në një lloj sulmi tjetër dhe me dy trajnerë të ndryshëm, por një largim nga ‘Camp Nou’ këtë verë nuk po konsiderohet nga lojtari ose nga klubi.



Ata nuk po mendojnë për një transferim dhe as nuk po planifikojnë ta përdorin atë si pjesë të një marrëveshje shkëmbimi për një lojtar si Neymar ose Lautaro Martinez.



Pasi ka paguar 120 milionë euro për të nëntë muaj më parë dhe pasi ai nënshkroi një kontratë në 2024, e ardhmja afatmesme e Griezmann është te Barcelona, përcjell lajmi.net.



Është e vështirë të planifikosh për sezonin 2020/21 për shkak të situatës së koronavirusit, por një siguri është se Griezmann është në planet e Barcelonës.



Edhe pse klubi mund të nënshkruajë dhe madje të shesë në fazën sulmuese, francezi është i paprekshëm.



Kuptimi në dhomën e bordit te Barcelona është se ky ka qenë një vit i adaptimit, me Griezmann që është dashur të mësohet të luajë gjerësisht.



Me 14 gola nga 37 ndeshje, kjo sigurisht nuk ka qenë një sezon i keq për Griezmann.



Dhe ai do të ketë një vit tjetër të paktën te Blaugranasit, ​​pasi askush nuk po e mendon largimin e tij.