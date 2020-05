Autoritetet saudite: Xhamitë e shenjta në Mekë dhe Medinë, së shpejti të hapura për besimtarët

Ministria e Haxhit dhe e Umres e Arabise Saudite, në një deklaratë të postuar në Twiter tha që besimtarët do të ktheheshin në dy xhamitë e shenjta.

Imami i dy xhamive të shenjta, Sheik Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais ka njoftuar se ato do të hapen së shpejti për Ministria e Haxhit dhe e Umra-s, në një deklaratë të postuar në profilin në Twiter, gjithashtu tha që besimtarët do të ktheheshin në dy xhamitë e shenjta. besimtarët.

“Do të vijnë ditë kur pikëllimi do të hiqet nga Umeti Islam dhe kur do të kthehemi te dy xhamitë e shenjta për adhurime. Gjërat do të kthehen nëse Zoti, siç ishin, sepse shteti dëshiron të krijojë një mjedis të shëndetshëm – tha Sheikh Sudais, duke u kërkuar besimtarëve të mos nxitojnë me liberalizimin e kufizimeve të aplikuara si pjesë e masave paraprake për të ndaluar përhapjen e koronavirusit.