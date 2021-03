Austria pezullon vaksinat COVID-19 nga AstraZeneca

Autoritetet austriake kanë pezulluar vaksinat COVID-19 të AstraZeneca si një masë paraprake përderisa hetojnë vdekjen e një personi dhe sëmundjen e një tjetri pas vaksinave, tha një agjensi shëndetësore të dielën.

“Zyra Federale për Sigurinë në Kujdesin Shëndetësor (BASG) ka marrë dy raporte në një lidhje kohore me një vaksinim nga e njëjta grumbull i vaksinës AstraZeneca në klinikën e rrethit të Zwettl në provincën e Austrisë së Ulët”, u tha në deklaratë, përcjell albinfo.at

Një grua 49-vjeçare vdiq si rezultat i çrregullimeve të rënda të mpiksjes, ndërsa një grua 35-vjeçare zhvilloi një emboli pulmonare dhe po shërohet, u tha në raport. Një emboli pulmonare është një sëmundje akute e mushkërive e shkaktuar nga një mpiksje gjaku e zhvendosur.

“Aktualisht nuk ka asnjë provë të një lidhjeje shkakësore me vaksinimin”, tha BASG. Në mediat austriake u raportua se gratë ishin të dyja infermiere që punonin në klinikën Zwettl.

BASG tha që mpiksja e gjakut nuk ishte ndër efektet anësore të njohura të vaksinës.

Një zëdhënës i AstraZeneca tha: “Nuk ka pasur asnjë ngjarje serioze anësore të konfirmuar që lidhet me vaksinën”, tha ai. Zëdhënësi i AstraZenecas gjithashtu tha se ishte në kontakt me autoritetet austriake dhe do të mbështeste plotësisht hetimin./Albinfo.at