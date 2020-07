Australia rikthen karantinën, 6.6 milionë njerëz në shtëpi

6.6 milionë banorë të shtetit australian Victoria dhe të Uellsit të Ri Jugor do të karantinohen përsëri, përcaktuan autoritetet lokale të martën, për shkak të numrit të madh të rasteve të reja të infeksionit të virusit koronar.

Karantina hyn në fuqi në mesnatën e së martës deri të mërkurën, do të zgjasë së paku gjashtë javë, dhe do të mbulojë kryeqytetin shtetëror të Victoria-s, Melbourne dhe Uellsi i Ri Jugor me mbi 6 milion njerëz, tha guvernatori i shtetit të Victoria-s, Daniel Andrews.

Disa javë pasi filloi hapja graduale, banorët e këtyre zonave do të jenë në gjendje të lënë shtëpitë e tyre për arsye urgjente, të tilla si të shkojnë në punë, te mjeku, të bëjnë ushtrime ose të bëjnë pazar.

Vizitorët nuk lejohen në konvikte, dhe shkollat ​​në zonat e prekura nuk do të hapin dyert e tyre për një javë tjetër, siç parashikohet në kalendarin e shkollës.

Banorët e Melburnit gjithashtu nuk lejohen të largohen nga qyteti.

Pas një rritje rekorde ditore të numrit të çështjeve, Andrews u tha gazetarëve se këto ishin “numër i lartë jo i qëndrueshëm i infeksioneve të reja”.

Shteti i Victoria-s regjistroi 191 raste të reja të koronavirusit në 24 orë, që është numri më i lartë që nga shpërthimi i epidemisë.

Rekordi i mëparshëm për këtë shtet ishte 127 dhe u vendos të hënën.

Andrews tha se ishte e qartë për të që mbyllja do të shkaktonte “dëme të mëdha”, por theksoi se nuk kishte asnjë alternativë tjetër. “Vendet që hapen gradualisht do të duhet të kthehen në një sistem të dorëzimit ekskluziv,” tha ai. “Bizneset e tjera që janë hapur do të duhet të mbyllen.”

Guvernatori tha se situata në shtetin e Victoria-s me siguri do të përkeqësohet para se bëhet më mirë, dhe banorët që nuk respektojnë karantinën do të përballen me ndëshkim.