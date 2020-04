Arrestohen 102 persona në 24 orë, nuk respektuan vendimet e qeverisë për situatën e COVID-19

Kosova po vazhdon të përballet me situatën pandemike të krijuar nga COVID-19.

Si pasojë e kësaj, institucioneve të vendit iu desh që të ndërmerrnin një sërë masash për parandalimin e përhapjes.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë arrestuar 102 persona në 24 orët e fundit për mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë, raporton Indeksonline.

Ishin gjithsej 45 raste të ndara si në vijim:

Prishtinë-17 raste

Gjilan-1 rast

Ferizaj-6 raste

Prizren-6 raste

Pejë-6 raste

Gjakovë-5 raste

Mitrovicë jugore-1 rast

Mitrovicë veriore-3 raste.

Numri më i madh i të arrestuarve lidhur me këtë çështje ishte në Prishtinë, 47 të arrestuar, duke vazhduar më pas me Ferizajn 15, Prizreni 15, Peja 1, Gjakova 9 e kështu me radhë.

Prej sot ministria e Shëndetësisë mori vendim që të vazhdohet ndalim-qarkullimi nga ora 17:00 deri në ora 06:00 të mëngjesit.