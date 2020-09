Arabia Saudite nga 4 tetori gradualisht do të nisë vizitat për umre

Arabia Saudite e cila për shkak të masave kundër koronavirusit të ri (COVID-19) rreth 6 muaj kishte ndaluar vizitat për umre, duke filluar nga 4 tetori do t’i nisë gradualisht, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Arabisë Saudite, një burim nga Ministria e Brendshme ka njoftuar se ata që dëshirojnë të bëjnë umre nga brenda vendit do t’u lejohet 30 për qind e kapacitetit të Mesxhid-i Haram-it (6.000 njerëz në ditë), ndërsa nga 18 tetori kapaciteti do të rritet në 75 për qind nga brenda vendi.

Burimi më tej njoftoi se nga nëntori do të pranohen besimtarët nga brenda dhe jashtë vendit për umre, në kuadër të së cilës Mesxhid-i Harami dhe Mesxhid-i Nebevi do të hapen për adhurim me kapacitet të plotë duke marrë masa kundër COVID-19.

Nga Ministria e Brendshme thanë se nga vendet që nuk kanë rrezik të COVID-19, gradualisht do të fillojnë të pranojnë vizitues.

Për shkak të pandemisë këtë vit haxhi ishte kufizuar vetëm me ata që jetojnë në Arabinë Saudite.