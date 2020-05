Apeli i IKSHPK-së: Asgjë nuk ka përfunduar, virusi ende ne mesin tonë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës iu është drejtuar sërish qytetarëve me një apel të fortë pas 21 rasteve të reja të konfirmuara me COVID-19 në vendin tonë.



“Asgjë nuk ka përfunduar! Virusi nuk po tallet! Virusi akoma gjendet në mesin tonë”, thuhet në apelin e IKSHPK-së.



Nga 21 raste të reja, 19 prej tyre ishin në Prizren e dy në Suharekë! Në total, 1025 raste deri sot me 782 të shëruar e 29 kanë përfunduar fatalisht.



“Vazhdoni të mbani distancën fizike dhe mbajtjen e maskave! Lani duart me kujdes disa herë në ditë nga 20-30 sekonda”, vijon IKSHPK.



IKSHPK kujton se lehtësimi i lëvizjes nuk nënkupton mosrespektimin e rekomandimeve të tyre dhe Ministrisë së Shëndetësisë.



“Lehtësimi i masave është bërë për të na bërë më të përgjegjshëm. Sakrificën tonë për të ruajtur shëndetin ta konsiderojmë si vlerë sublime duke vazhduar me mbajtjen e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave nē vendet publike. Ju lutemi për kujdes të shtuar deri në shuarjen e plotë të COVID-19!Ju lutemi të keni kujdes sepse akoma ekziston rrezik i përhapjes në vendet ku ka grumbullim të madh të njerëzve”, thuhet ndër të tjera në apelin e IKSHPK-së.