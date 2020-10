Anije turke Kanuni do të nisë shpimet në fillim të vitit 2021

Anija e tretë e shpimit e Turqisë, Kanuni, është caktuar të fillojë operacionet e saj në Detin e Zi në muajt e parë të vitit 2021, njoftoi sot ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore i Turqisë, Fatih Dönmez, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur ekskluzivisht për AA gjatë vizitës së tij në zonën e projektit Porti i Filyos që ndodhet në bregun e Detit të Zi në provincën Zonguldak, Dönmez kujtoi njoftimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan më 21 gusht për zbulimin më të madh të gazit të Turqisë prej 320 miliardë metrash kub në Detin e Zi.

Dönmez tha se më 21 gusht ata njoftuan praninë e shtresave të mëtejshme që do të zbulohen në rajon nga ato të parat dhe të dytat, dhe se sasia e rezervave të gazit në zonë mund të rishikohet në përputhje me rrethanat pasi të jenë përfunduar punimet e shpimit.

Zbulimi në pusin TUNA-1 në fushën e gazit Sakarya, i cili është rreth 170 kilometra nga brigjet në Detin e Zi, është rezultat i përpjekjeve këmbëngulëse të Turqisë për gjetjen e burimeve vendore të hidrokarbureve.

Anija e shpimit Fatih, e cila filloi shpimet në zonë më 20 korrik 2020, zbuloi pusin pas një muaji shpimi.

“Aktualisht, studimet e shpimit në shtresat e treta dhe të katërta kanë përfunduar dhe analizat janë duke vazhduar. Ne do t’i përfundojmë këto në 1-2 javët e ardhshme. Pastaj, ne do të ndajmë me publikun nëse bëhet ndonjë zbulim i mëtejshëm. Siç kemi thënë më parë më 21 gusht, jemi me shpresë”, tha ministri.

Përfshirë në flotën e Turqisë këtë vit, procesi i riaktivizimit të anijes së shpimit Kanuni vazhdon në Tasucu të Mersinit, një qytet bregdetar në rajonin e Mesdheut, sipas Dönmez.

“Ne projektuam që anija e shpimit do të lundrojë nga Mersin më 10 tetor për të arritur në Portin Haydarpaşa. Këtu do të kryhen punimet e çmontimit të kullave. Ne kemi 3 ura në Bosfor dhe duhet të çmontojmë kullat për të ndihmuar Kanunin të kalojë nën këto ura. Shpresojmë që operacionet e para të fillojnë në muajt e parë të vitit të ardhshëm dhe me këtë, Fatih do të punojë së bashku me Kanunin në Detin e Zi. Ne po kryejmë operacionet e nevojshme për të sjellë gazin e Detit të Zi për qytetarët tanë deri në vitin 2023”, shpjegoi Dönmez.

Ministri theksoi gjithashtu rëndësinë e projektit Filyos, punimet e të cilit filluan në vitin 2016, për studimet në vazhdim të anijes Fatih në Detin e Zi.

Projekti jo vetëm që do të sigurojë shërbime si një port, por gjithashtu është planifikuar të jetë si një qendër mega logjistike në rajonin e Detit të Zi, sipas Dönmez.

Porti do të shpallet si një qendër private industriale për funksionimin e firmave të teknologjisë së mesme dhe të lartë, shtoi ai.

“Fatih vazhdon me operacionet e tij 150-160 kilometra larg këtij porti dhe i duhet një mbështetje e rëndësishme për mirëmbajtjen e këtyre operacioneve”, tha Dönmez, duke shtuar se në këtë aspekt, qendrat logjistike bregdetare luajnë një rol jetik për këto lloj operacionesh.

“Fakti që Filyos e fiton këtë mundësi këto ditë, na ndihmon t’i marrim këto shërbime në një mënyrë më të lehtë dhe më ekonomike”, shpjegoi Dönmez.

Ai theksoi se aktivitetet për ndërtimin e projektit Porti i Filyos po i afrohen fundit dhe se porti do të jetë më aktiv kur anija e shpimit Kanuni të arrijë në muajt e ardhshëm.