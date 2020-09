Ambasadori amerikan në Beograd: Marrëveshja e Uashingtonit është zotim politik, jo ligjërisht e obligueshme

Ambasadori i SHBA-ve në Beograd, Anthony Godfrey, ka thënë se Marrëveshjen e Uashingtonit e sheh si zotim politik dhe jo si një marrëveshje ligjërisht të obligueshme sepse ideja për një normalizim ekonomik është e rëndësishme dhe sjellë shpresë që standardi i jetesës së njerëzve do të përmirësohet.

“Unë e shoh si një përfitimi dhe avantazh dhe jam shumë i lumtur që Richard Grenell dhe Adam Boehler kanë ardhur në Beograd shumë shpejt pas marrëveshjes së Uashingtonit”, ka thënë Godfrey për televizionin Nova.

Godfrey ka thënë se Uashingtoni do t’i përmbushë premtimet e veta pasi hapi edhe zyrën e Agjencisë Amerikane për Zhvillim(DFC) në Beograd kjo është sinjal i qartë se SHBA-ja dëshiron rezultate nga marrëveshja për normalizim ekonomik.

“SHBA-ja dëshiron të arrijë një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit që do të pajtoheshin dy palët. Ne nuk mund të imponojmë një zgjidhje që do të jetë e përhershme, por duhet të vijë nga dy anët, të jetë në interesin e tyre dhe do të ketë kompromise nga dy palët”, ka thënë ai, transmeton GE.

Ambasadori amerikan ka shtuar se normalizimi ekonomik nuk është një garë me BE-në por një hap më tutje që kemi ndërmarrë ne në atë se çfarë është duke ndodhur në Bruksel dhe Bashkimi Evropian është udhëheqëse e çështjeve politke.

“Shpresoj që ne do ta mbajmë këtë momentum në marrëdhëniet serbo-amerikane dhe është një kënaqësi për të për ta bërë të qartë që Amerika shpreson që Serbia do të arrijë. Ne nuk dëshirojmë që Serbia të jetë në pozicion të shtypur, por dëshirojmë që të jetë shtet prosperues në paqe me fqinjët dhe të lëvizë drejt Evropës”, ka thënë ambasadori amerikan.