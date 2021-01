Albin Kurti të shtunën ligjeron në Oxford Political Review

Kryeredaktori i revistës OPR (Oxfort Political Review), Brian Wong së bashku me Redaktorin Përgjegjës të këtij mediumi, të shtunën në ora 10:00 do të zhvillojnë një bisedë me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti.

Intervista do të zhvillohet drejtpërdrejt në rrjetet sociale YouTube dhe Facebook.

Revista në fjalë ka bërë dhe një përshkrim për kandidatin e Vetëvendosjes për kryeministër.

Kurti është kryetari i partisë më të madhe politike në Kosovë, Lëvizja VETËVENDOSJE!

Ai u bashkua me lëvizjen studentore në gusht të vitit 1997, e cila organizoi protesta paqësore për lirimin e objekteve të universitetit të cilat ishin okupuar nga autoritetet e regjimit serb.

Kur filloi lufta në Kosovë, në gusht 1998, Kurti filloi të punojë si Sekretar i Zyrës së Përfaqësuesit të Përgjithshëm Politik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Ai u arrestua nga policia serbe më 27 prill 1999 dhe më pas u burgos.

Për shkak të presionit ndërkombëtar, Kurti u la i lirë më 7 dhjetor 2001.

Kurti ka qenë deputetë i Vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës për tre mandate.

Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura më 6 tetor 2019, Albin Kurti dhe LVV fituan numrin më të madh të votave në Kosovë.