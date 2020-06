Aktakuzë për detyrim në tentativë, i kërkoi Behgjet Pacollit deri 850 mijë euro, ose “e pret Haga”

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë kundër E.H. për shkak të veprës penale “Detyrimi në tentativë”.

Prokuroria Speciale njofton se i pandehuri E.H. nga muaji qershor i vitit 2019 e deri më 10.03.2020, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, ka tentuar që ta detyrojë të dëmtuarin B.P. (bëhet fjalë për Behgjet Pacollin, plotësim i redaksisë) që të veprojë në dëm të pasurisë së tij, duke përdorur kanosjen serioze se i njëjti do të gjykohet nga ana e Gjykatës Speciale në Hagë po qe se nuk ia dorëzon shumën e kërkuar të të hollave.

“I dyshuari është paraqitur rrejshëm si bashkëpunëtor dhe person me ndikim te prokurorët e specializuar të Gjykatës Speciale në Hagë, ashtu që do të prezantojë provat në rastet e imagjinuara ndaj tij dhe fillimisht i kërkon shumën e të hollave prej 850.000.00 euro, pastaj shumën prej 360.000.00 euro dhe së fundmi 190.000.00 euro”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, Gjykata njofton se i pandehuri E.H. i kishte dërguar mesazh vajzës së të dëmtuarit me përmbajtje “Babai yt është në rrezik dhe ti mundesh me evitua situatën“.

“Krejt këto veprime me qëllim që i dëmtuari t’ia dorëzojë shumën e kërkuar të të hollave për çka i dëmtuari B.P. rastin e lajmëron në polici e që edhe me punë operative të pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, DHKR në Prishtinë, më 10.03.2020, i pandehuri E.H arrestohet dhe vepra i mbetet në tentativë”, thuhet në njoftim.

Me këto veprime i pandehuri E.H. ka kryer veprën penale “Detyrimi në tentativë” nga neni 328 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

