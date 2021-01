Aksident i rëndë në aksin Fushë Krujë-Laç, 1 i vdekur dhe 2 të plagosur

Një i vdekur dhe dy të plagosur është bilanci i një aksidenti të rëndë të regjistruar mbrëmjen e të shtunës (23 janar) në aksin rrugor Fushë Krujë-Laç.

Ngjarja ka ndodhur në orën 22:40.

Shtetasi D. S., duke drejtuar mjetin tip “Toyota”, është përplasur me mjetin tip “Ford”, me drejtues shtetasin A. S., 46 vjeç, banues në Pukë e më pas me mjetin tip “Audi”, me drejtues shtetasin B. M., i cili drejtonte mjetin në gjëndje të dehur.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë shoferi i mjetit tip “Ford”, A. S., 46 vjeç dhe ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve pasagjerët në mjet, shtetaset D. S., 64 vjeçe dhe P. S., 68 vjeçe, banuese në Pukë.

Policia rrugore ka arrestuar në flagrancë shtetasit D. S., 40 banues në Krujë dhe B. M., 52 vjeç, banues në Has.

Grupi hetimor po heton për të për të përcaktuar rrethanat e aksidentit dhe materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, për veprime të mëtejshme.