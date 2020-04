Ahmeti tregon se kur bllokohen hyrje daljet dhe kush mund të kalojë

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka dhënë detaje për gjendjen e krijuar pas vendimit për futjen në karantinë.

Ai thotë se edhe shumë shpejt do të bëhen të ditura bllokimi i hyrje daljeve, por edhe mënyrën e lëvizjes.

Ky është statusi i tij i plotë:

Për shkak të numrit të testeve pozitive sot, Ministria e Shëndetësisë ka marr vendim me e fut Prishtinën në karantinë. Pas pak do të kemi edhe më shumë detaje se ku do të bllokohen hyrje daljet për në Prishtinë. Në ato hyrje/dalje mund të kalohet vetëm me leje speciale nga MPB.

Edhe nesër vlen qarkullimi i lejuar brenda Prishtinës deri ne ora 17 për ata që kanë nevojë të dalin. Prej të hënës Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar masa tjera që vlejnë për krejt territorin e Republikës së Kosovës. Besoj që ato masa do ti shpjegojnë në ora 12:00, nesër e diele.

Për ata banorë të Prishtinës që janë jashtë Prishtinës, lexoni lajmërimet tona në orët në vijim.