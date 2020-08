Afro 400 pacientë me koronavirus në spitalet e Kosovës

393 pacientë të konfirmuar me koronavirus janë duke u trajtuar nëpër klinikat dhe spitalet e Kosovës.



Siç njofton Ministria e Shëndetësisë në raportin e përditshëm, në respiratorë janë 11 pacientë, ndërsa me oksigjenoterapi po trajtohen 332.



Në QKUK janë duke u trajtuar 147 persona të konfirmuar me COVID-19, 29 negativë dhe 16 pacientë të pakonfirmuar.



Sa i përket spitaleve të përgjithshme nëpër rajonet e Kosovës, janë duke u trajtuar 246 pacientë të konfirmuar me koronavirus. 18 janë raste të konfirmuara negative e 37 pacientë të pakonfirmuar.



Spitali me më së shumti pacientë është ai i Pejës, me 49 të konfirmuar me COVID-19. Në spitalet rajonale janë pesë pacientë në respiratorë e 207 me oksigjenoterapi.