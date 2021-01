Afër 100 milionë raste me COVID-19 në mbarë botën

Numri i të prekurve nga koronavirusi i ri (COVID-19) në mbarë botën ka shkuar në mbi 99 milionë e 774 mijë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas faqes së internetit “Worldometer”, e cila përpilon të dhënat në lidhje me pandeminë, deri më tani në mbarë botën janë regjistruar 99.774.351 raste me COVID-19.

Ndërkohë numri i personave që kanë humbur jetën për shkak të virusit është rritur në 2.139.031 ndërsa numri i personave të prekur që janë shëruar ka arritur në 71.762.746.

SHBA-ja është vendi më i prekur nga pandemia me gjithsej 25.702.125 raste dhe 429.490 jetë të humbura,

SHBA-ja ndiqet nga India me 10.668.674 raste, Brazili me 8.844.600, Rusia 3.719.400, Britania e Madhe 3.647.463, Franca 3.053.617, Spanja 2.603.472, Italia 2.466.813, Turqia 2.429.605, Gjermania 2.147.740, Kolumbia 2.015.458, Argjentina 1.867.223, Meksika 1.763.219, Polonia 1.475.445, Afrika e Jugut 1.412.986, Irani 1.372.977, Ukraina 1.191.812 dhe Peruja me 1.099.013 raste.

Ndërsa në humbjen e jetëve renditet SHBA-ja me 429.490, e cila ndiqet nga Brazili me 217.081, India 153.508, Meksika 149.614, Britania 97.939, Italia 85.461, Franca 73.049, Rusia 69.462, Irani 57.383, Spanja 55.441, Gjermania 52.777, Kolumbia 51.374, Argjentina 46.827, Afrika e Jugut 40.874, Peruja 39.777, Polonia 35.363, Indonezia 27.835, Turqia 25.073, Ukraina 21.861, Belgjika 20.779, Kanadaja 19.094, Kili 17.933, Rumania 17.776, Çekia 15.369, Ekuadori 14.623, Holanda 13.540, Iraku 12.993, Hungaria 11.968, Pakistani 11.318, Suedia 11.005, Portugalia 10.469 dhe Filipinet me 10.242.