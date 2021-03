A është uji i gazuar i mirë për ju?

Dëshironi të dini më shumë rreth pijeve tuaja të preferuara të gazuara?

Thjesht, uji i gazuar është ujë që është mbushur me gaz dioksid karboni.

Kjo mund të ndodhë natyrshëm për shkak të proceseve gjeologjike, ose artificialisht. Disa prodhues mund të shtojnë aromatizues, megjithëse këto nuk janë gjithmonë opsioni më i mirë për shëndetin tuaj.

Çdo markë e ujit mineral me gaz përmban një dozë të veçantë të mineraleve që japin aromë, kështu që të gjithë shijojnë pak më ndryshe.

Uji i gazuar është rritur në popullaritet në vitet e fundit, me fansat e pijeve me gaz që kërkojnë atë si një alternativë më të shëndetshme.

Nëse ju pëlqejnë pijet me gaz, uji i gazuar është shumë më i mirë për ju sesa pirja e pijeve me gaz të mbushura me sheqer, por ju jep të njëjtën ndjesi si të pini një të tillë.

Të gjithë kemi dëgjuar këshillën, “nëse ndiheni të uritur, pini një gotë ujë”. Uji ju bën të ndiheni të ngopur, por uji me gaz mund t’ju bëjë të ndiheni më të ngopur. Disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e ujit standard, dhe kjo është në rregull. Në vend që të shikoni për një pije jo të shëndetshme ose të konsumoni çaj dhe kafe, mund të ndihmojë shumë që të qëndroni të hidratuar.