Gjatë 24 orëve të fundit Policia e Kosovës, në mbarë vendin ka shqiptuar 820 tiketa për qytetarët që nuk kanë respektuar masat e parapara me Ligjin për Covid-19.

Po ashtu gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar edhe 725 gjoba për shkelësit e rregullave të trafikut.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës, bëhet e ditur se janë arrestuar 18 persona, ndërsa kanë ndodhur 18 aksidente me të lënduar, ndërsa 1 me fatalitet. 25 aksidente kanë ndodhur me dëme materiale.