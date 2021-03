7 gabimet trashanike që bëjmë me flokët gjatë larjes

Të gjithë femrat do të donin të kishin flokët si vajzat e reklamave të shampos , e mendojë se me produktin që reklamohet do e arrijnë një gjë të tillë.

Kjo është bota e marketingut, pasi ajo që nuk thuhet është se shampoja përdoret për të larguar papastërtitë e flokut dhe sa më shumë aromë apo shkumë të lëshojë aq më shumë kimikate ka.

Nëse ju i lani flokët më shpesh se tre herë në jave ju rrezikoni të eleminoni vajin natyral të flokëve duke i lënë të thatë e pa jetë.

Do të ndajë me ju mëposhtë të gjitha gabimet që bëjmë kur lajmë flokët.

Zgjidhni produkte pa sulfur.

Ky është pikërisht kimikati që shkakton reaksionin e shkumës, por që nuk bën asgjë më shumë sesa dëmton flokët tuaj.

Lexoni këtu dëmin që i shkakton shkuma flokëve