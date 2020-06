6 viktima dhe 153 raste të reja me Covid-19 në Maqedoninë Veriore

Në Maqedoninë Veriore numri i të vdekurve nga koronavirusi vazhdon të jetë i lartë. Po ashtu edhe rastet e reja.

Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 6 viktima dhe 153 raste të reja.

Gjatë 24 orëve të fundit nga 1279 testime të realizuara, 153 kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Sipas qyteteve: Shkup-66 raste, Kumanovë-13, Shtip-13, Prilep-2, Tetovë-20, Strugë-7, Manastir-1, Ohër-7, Kriva Pallankë-1, Koçani-1, Probishtip-1, Shën Nikollë-3, Kërçovë-6, Resnje-12.

Janë shëruar 75 pacientë, kurse fatkeqësisht jetën e kanë ndërruar 6 pacientë të diagnostifikuar me Covid-19. Viktimat janë nga Shkupi, Shtipi, Tetova dhe Resnja në mes të moshës 53 dhe 80 vjeçe.

Numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me Covid-19 në vendin tonë shkon në 5595, prej të cilëve 2166 janë shëruar kurse 265 pacientë kanë ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 në disa raste të shoqëruara me sëmundje tjera. Aktualisht në vendin tonë ka 3164 raste aktive me koronavirusin e ri.