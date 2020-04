58 pacientë të spitalizuar në Klinikën Infektive, në mesin e tyre edhe një grua shtatzënë

Drejtoresha e Klinikës Infektive, Lindita Ajazi tha se në klinik janë të spitalizuar 58 raste dhe që janë të konfirmuar me pozitiv, prej tyre 46 janë në gjende stabile 11 me oksigjenoterapi. Në mjekim intensiv e kemi një paciente i cili akoma është në ventilim mekanik. Gjendja vazhdon nëse me qenë në rëndë dhe në gjendje kritike. 5 infermierë me covid janë të shëruar dhe janë në shtëpi duke e vazhduar rehabilitimin.

“Në klinikë e kemi një shtatzënë me Covid pozitiv është në repartin e izolimit, jemi në konsulta me gjinekolog dhe është vlerësuar se gjendja e bebes dhe nënës është stabile dhe nuk ka nevojë as për oksigjenoterapi”, tha ajo.

Infektologia foli edhe për gjendjen e gjinekologut dhe infermieres që ka pasur kontakt tashmë me të ndjerë. gruan shtatzënë e cila ka nderuar jetë dje, dhe tha se Gjendja e tyre shëndetësore është stabile .