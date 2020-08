516 pacientë kanë humbur betejën me Covid-19 në Kosovë

Numri i të shëruarve nga Covid-19 në Kosovë po vazhdon të rritët. Vetëm në 24 orët e fundit janë shëruar 118 pacient, derisa numri i përgjithshëm i atyre që e kanë fituar betejën me këtë virus ka shkuar në 9 mijë e 473.



Ndërkohë edhe numri i viktimave është rritur. Aktualisht kemi 516 viktima derisa gjatë 24 orëve të kaluara 8 persona kanë humbur jetën si pasojë e Covid-19.



Që nga marsi, kur u raportuan rastet e para me Covid-19, në vendin tonë janë konfirmuar 13 mijë e 334 raste pozitive, nga 50 mijë e 683 persona të dyshimt për virusin SARS-CoV-2.



Aktualisht numri i rasteve aktive me koronavirus në vendin tonë është 3 mijë e 345. Derisa komuna më e prekur vazhdon të mbetet Prishtina.