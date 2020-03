40 të arrestuar për mosrespektim të masave ndaj koronavirusit, prin Podujeva

Policia e Kosovës ka arrestuar 40 persona nga qytete të ndryshme të Kosovës, pasi që ata nuk i respektuan masat e vendosura nga Qeveria e Kosovës, për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

Arrestimet më së shumti janë bërë në Podujevë me 9 raste, ndërsa në Gjakovë me 6, shkruan Indeksonline.

Njoftimi i Policisë së Kosovës:

Rr. Justina Shkupi, Prishtinë 28.03.2020- 03:20. Është arrestuar i dyshuari i mitur mashkull K pasi që i njëjti nuk i kishte zbatuar masat gjatë epidemisë. Me vendim të prokurorit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt.

Rr.UÇK-se,Prishtinë, 28.03.2020-22:45. Janë arrestuar dy te dyshuar meshkuj K pasi qe te njëjtit nuk kane respektuar masat gjatë epidemisë. Me vendim te prokurorit pas intervistimit te dyshuarit janë liruar ne procedure te rregullt.

Rr.Hasan Prishtina, Obiliq 28.03.2020-20:45. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk i kishte zbatuar masat gjatë epidemisë. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. Agron Rrahmani,Podujevë, 28.03.2020-21:30. Janë arrestuar dy te dyshuar meshkuj K pasi qe nuk i kishin zbatuar masat gjatë epidemisë. Me vendim te prokurorit pas intervistimit te dyshuarit janë liruar ne procedure te rregullt.

Rr.Agron Rrahmani, Podujevë, 28.03.2020-21:30. Janë arrestuar dy te dyshuar meshkuj K pasi qe te njëjtit nuk kishin zbatuar masat gjatë epidemisë. Me vendim te prokurorit pas intervistimit te dyshuarit janë liruar ne procedure te rregullt.

Rr.Agron Rrahmani,Podujeve, 28.03.2020-21:10. Janë arrestuar pesë te dyshuar meshkuj K pasi qe te njëjtit nuk kane respektuar masat gjatë epidemisë. Me vendim te prokurorit pas intervistimit te dyshuarit janë liruar ne procedure te rregullt.

Fsh. Tërrstenik, Pejë 28.03.2020-01:30. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj K pasi që të njëjtit nuk iu kishin përmbajtur masave shëndetësore gjatë epidemisë. Të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt dhe janë urdhëruar që të kthehen në fshatin e tyre Stupë i cikli është në Karantinë.

Rr.Bill Klinton,Pejë, 28.03.2020-16:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rr. Jashanice,Klinë, 28.03.2020-20:30. Janë arrestuar katër te dyshuar, tre meshkuj K dhe një femër K pasi qe te njëjtit nuk kane respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. Me vendim te prokurorit pas intervistimit te dyshuarit janë liruar ne procedure te rregullt.

Rr.Sheh Mihedini, Rahovec, 28.03.2020-20:40. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. UÇK-së, Rahovec, 28.03.2020-21:10. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. Sheh Mihedini, Rahovec, 28.03.2020-23:15. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. Ganimete Terbeshi, Gjakovë, 28.03.2020-12:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup duke mos mbajte distancë të nevojshme. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rr.Brahim Aliaj , Gjakovë, 28.03.2020 -18:00 . Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I njëjti kishte shërbye qytetareve kafe – pije .. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rr. Yll Morina, Gjakovë, 28.03.2020-13:40. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup duke mos mbajte distancë të nevojshme. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rr. Nena Terezë, Gjakovë, 28.03.2020- 15:12. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup duke mos mbajte distancë të nevojshme. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Rr. Nena Terezë, Gjakovë, 28.03.2020- 17:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup duke mos mbajte distancë të nevojshme. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar ne procedure te rregullt.

Rr. Konferenca e Bunjajt, Gjakove,28.03.2020-22:07. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak qe nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. Shirë Galica, Vushtrri 28.03.2020-02:20. Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj K pasi që të njëjtit nuk kishin zbatuar masat e qeverisë gjatë epidemisë. Me vendim të prokurorit pas intervistimit të dyshuarit janë liruar .

Rr. Agim Zuqaku Vushtrri 28.03.2020 – 12:00 . Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup duke mos mbajte distancë të nevojshme. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar ne procedurë te rregullt.

Rr. Haqif Tetova,Gjilan, 28.03.2020-20:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak që nuk ka respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është lirohet ne procedure te rregullt.

Rr. Ismajl Kryeziu, Prizren, 28.03.2020-22:30. Është arrestuar i dyshuari i mitur mashkull K pasi që i njëjti nuk i kishte zbatuar masat gjate epidemisë. Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet ne mbajtje.

Fsh. Kodrali, Deqan, 28.03.2020-21:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull K për shkak se nuk kishte respektuar vendimin lidhur me masat për parandalimin e virusit COVID -19. I dyshuari në lokalin e tij i kishte shërbyer disa qytetar me kafe të cilët kishin qëndruar në grup. Lidhur me rastin janë njoftuar edhe inspektorët komunal të cilët kanë përpiluar procesverbal. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

Leposaviq (DN 846-479)28.03.2020-00:05. Janë arrestuar dy meshkuj K/Serb pasi qe te njëjtit gjate kohës kur ishte ndaluar lëvizja e lire e qytetareve , kane prishe rendin dhe qetësinë publike duke thyer disa shishe te qelqit. Me urdhër te prokurorit te njëjtit pas intervistimit janë liruar ne procedure te rregullt te rregullt .(Rasti#2020-YEH-046) 03178.

Rr. Agim Hajrizi Mitrovicë Jugu(NN)28.03.2020-14:44. Është arrestuar një mashkull K i cili nuk ka zbatuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës duke shërbyer me kafe ne një furre buke. I dyshuari pas intervistimit me vendim te prokurorit është dërguar ne mbajtje .

Rr.Kral Petri,Mitrovice Veri(DN-889-493)28.03.2020-23:00. Është arrestuar e dyshuara femër K-Ashkalike pasi qe e njëjta nuk kishte respektuar vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Me vendim te prokurorit e dyshuara lirohet ne procedure te rregullt.(Rasti#2020-SA-066)03211