20 të vdekur dhe 916 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri

Mbeten shqetësuese shifrat e pandemisë në Shqipëri, ndërsa këtë të premte janë regjistruar 916 raste të reja kurse 20 pacientë të moshave 56-76 vjeç kanë humbur jetën.

Kjo është shifra e dytë më e lartë për vdekjet ditore, pasi vetëm një ditë më parë pati 21 viktima në 24 orë.

Shqipëria që prej fillimit të pandemisë numëron 1,756 viktima nga coronavirus. Shqetësues mbetet dhe numri i rasteve aktive, pasi i kalon 35 mijë persona.

Qarku me numrin më të madh të rasteve aktive është Tirana me mbi 22 mijë persona dhe më pas vjen Fier me më shumë se 2600 persona pozitivë.

Qarku i Gjirokastrës edhe pse ka numrin më të vogël të popullsisë, ka një numër shumë të madh të rasteve pozitive dhe gjenden në mesin e tabelës me 12 qarqe.

Në spitalet Covid në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 625 pacientë, 46 në terapi intensive, nga të cilët 12 pacientë janë të intubuar.

Statistika (26 Shkurt 2021)

Raste të reja ditore 916

Të shëruar në 24 orë 849

Të shtruar në spitale 625

Humbje jete në 24 orë 20

Testime ditore 3689

Testime totale 459,023

Raste pozitive 105,229

Raste të shëruara 68,007

Raste Aktive 35,466

Humbje jete 1,756

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 22643

Fier 2651

Durrës 1673

Vlorë 1791

Shkodër 1363

Gjirokastër 1028

Berat 957

Korçë 903

Elbasan 887

Lezhë 846

Dibër 371

Kukës 353