2 mijë e 73 të infektuar, 35 viktima dhe 1 mijë e 18 të shëruar nga Koronaviruis në Kosovë

Edhe të shtunën janë shënuar një numër i madh i rasteve me COVID-19 në Kosovë.

75 raste u regjistruan në nivel vendi ndërsa prinë komuna e Prishtinës me 36 raste, duke u pasuar nga komuna e Vushtrrisë me 9 raste, Mitrovica me 7 raste e kështu me radhë.

Ndërsa nga data 13 mars janë shënuar gjithsej 2.073 raste me COVID-19, 35 vkitima, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 1018 raste

“Nga data 08 shkurt deri më 20 qershor 2020, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKSHPK me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 21.078 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe prej tyre pozitive rezultojnë gjithsej 2.073 raste, me gjithsej 35 raste të vdekjes të cilët kanë pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 1018 raste”, thuhet në raportin e fundit të IKSHPK-së.

Në IKSHPK në vazhdimësi përgjatë 24 orëve janë duke u kontaktuar dhe mbikëqyrë të gjitha kontaktet e rasteve, si dhe kontaktet e kontakteve duke i obliguar për vetëizolim dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse kanë simptome.