16 persona të infektuar me koronavirus në Kosovë, kjo është thirrja e fundit e IKSHPK-së

Deri tani në Kosovë janë 16 të infektuarve me koronavirus, ndërsa qytetarëve u bëhet thirrje që t’i respektojnë rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik.



Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se pas mesnate në laboratorin e IKSHPK-së është konfirmuar edhe një rast pozitiv me COVID-19, duke e çuar numrin gjithsej në 16.



“Një rast i ri me COVID-19. Pas mesnate në laboratorit e IKSHPK u konfirmua 1 (një) rast i ri pozitiv me COVID-19. Personi i gjinisë femërore, shtetase e Kosovës ka arritur të hënën në Kosovë nga Londra. Gjendja e saj është stabile. Deri tani në laboratorët e IKSHPK u testuan 271 persona prej të cilëve kanë rezultuar 16 pozitiv në SARS CoV-2”, thuhet në njoftim.



Po ashtu, siç njofton IKSHPK, në qendrën e thirrjeve janë pranuar në total 1600 telefonata, ndërkaq vetëm të hënën nga orët e hershme të mëngjesit janë pranuar 215 thirrje telefonike.



Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK), po monitoron të gjitha rastet e kontakteve si dhe atyre të cilëve u është rekomanduar për vetizolim shtëpiak.



Duke ditur se në këtë situatë vetëdija dhe ndihma e e qytetare është e domosdoshme, IKSHPK apelon të bëhet kujdes i shtuar, duke mbajtur distancë nga tjetri dhe duke reduktuar daljet vetëm në raste në raste emergjente.



Edhe ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka kërkuar nga qytetarët bashkëmenaxhimin e kësaj situate, duke ndjekur rekomandimet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.