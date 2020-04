Paralajmëron presidenti: Javën e ardhshme hapat e fundit për të mundësuar formimin e një qeverie të re

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, javën tjetër do të ndërmarrë hapat e nevojshëm për formimin e qeverisë së re.

Ai në një postim në profilin zyrtar në rrjetin social Twitter, ka thënë tarifat dhe reciprociteti duhet të bien për të forcuar përkrahjen e SHBA-së dhe BE-së për Kosovën.

“Javën tjetër unë do të ndërmarr hapat e fundit kushtetues për të mundësuar formimin e një Qeverie të re me një legjitimitet të plotë nga Parlamenti, i aftë për të luftuar # COVID19 dhe për t’i shërbyer popullit. Tarifat dhe reciprociteti duhet të bien për të forcuar mbështetjen e SHBA dhe BE për Kosovën”, ka shkruar presidenti Thaçi