10 të prekur me koronavirus po trajtohen në QKUK, kjo është gjendja e tyre shëndetësore

Në Kosovë janë regjistruar 16 raste me COVID-19, i njohur si koronavirusi.

Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK), kanë bërë të ditur se në vendin tonë janë 16 persona të prekur me koronavirus.

Infektologu Valbon Krasniqi, ka bërë të ditur për lajmi.net, se në Klinikën Infektive në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës (QKUK), janë duke u trajtuar dhjetë pacientë dhe se sipas tij gjendja shëndetësore e tyre është e mirë.

Krasniqi ka bërë të ditur se vetëm 77-vjeçari nga Vitia i cili është i prekur me koronavirus kohë pas kohe ka nevojë për terapi me oksigjen.

“Për momentin kemi 10 pacientë të shtrirë në Klinikën Infektive të konfirmuar me COVID-19 dhe gjendja shëndetësore e tyre është e mirë e të gjithëve. Të gjithë janë të terapi të caktuar, ndërkohë që njëri nga ta, i moshuari herë pas here ka nevojë edhe për terapi me oksigjen ndërkohë që të tjerët nuk kanë nevojë për oksigjen”, ka treguar Krasniqi për lajmi.net.

Sipas IKSHPK-s, rasti i fundit me koronavirus është regjistruar mbrëmë, ku një vajzë e cila kishte ardhur nga Londra, ka rezultuar pozitive e prekur me koronavirus.

Po ashtu, IKSHP-ja dhe MSH-ja vazhdimisht janë duke iu bërë thirrje qytetarëve t’i respektojnë rekomandimet e tyre, pra duke i lutur qytetarët të qëndrojnë në shtëpi dhe të kujdesen për higjienën.