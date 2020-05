10 lojtarët që mund të transferohen falas gjatë verës – në listë disa top sulmues

Merkatoja e verës po afron dhe skuadrat evropiane kanë filluar të bëjnë planet e tyre për lëvizjet e radhës.



Kriza ekonomike që pritet t’i kaplojë skuadrat pas pandemisë Covid-19 mund të ndryshojë krejtësisht fytyrën e merkatos së futbollit.



Këtë vit, merkatoja pritet të duket më shumë sikur në NBA, ku lëvizjet bëhen me shkëmbime.



Pasur parasysh këtë, edhe lojtarët që janë pa kontratë do të jenë synimi kryesor, pasi janë lojtar që transferohen falas.



Por, kush janë lojtarët që mund të transferohen falas gjatë kësaj vere? Më poshtë lajmi.net ua përcjell 10 prej tyre – me destinacionet më të mundshme.



Thomas Meunier – nga PSG te Man Utd



Edinson Cavani – nga PSG tek Inter/Atletico



David Silva – nga Man City tek Inter Miami



Mario Gotze – nga Dortmund te Milan/Roma



Pedro Rodriguez – nga Chelsea te Roma



Adam Lallana – nga Liverpool te Leicester



Willian (Chelsea)



Dries Mertens – nga Napoli te Chelsea



Ryan Fraser – nga Bournemouth tek Arsenal



Jan Vertonghen – nga Tottenham tek Inter