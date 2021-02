10 fakte rreth arit

1- Ari i pastër mund të shtrihet.

Deri në 50 milje (një milje është 1.6 kilometra) mund të zgjatët një fije e hollë prej ari pa u këputur; Kjo fije mund të jetë aq e hollë sa nuk mund të shihet lehtë me sy të lirë. Nëse kështu e bëjmë gjithë sasinë e arit në botë, mund të marrim një fije të hollë që mbështjell globin 11 milion herë.

2-Vërtetësia e arit nuk bëhet me anë të kafshimit!

Jo siç besohet në popull, kafshimi i arit dhe tregimi i shenjave të dhëmbëve mbi të nuk është një mënyrë efektive për të siguruar pastërtinë e tij. Medaljet e arta, për shembull, janë mjaft të buta për të treguar shenjat e dhëmbëve, duke ditur që ato nuk janë bërë prej ari të pastër që prej Lojërat Verore të 1912 në Stokholm. Shumica e medaljeve të arta moderne janë argjendi, dhe medaljet për fituesit në Lojërat Olimpike Rio de Janeiro 2016 përmbajnë vetëm 1.2% ari.

3-Çmimi Nobel është i bërë prej ari.

Çmimi Nobel është bërë prej ari, por pastërtia e tij është ulur gradualisht që nga viti 1980, duke shkuar nga 23 karat në 18 karat ari të veshura me 23 karat. Vlera e arit në secilën medalje është rreth 8 mijë dollarë.

4-Ngjyra e arit mund të ndryshohet.

Ngjyra natyrale e arit ndikohet kur përzihet me metale të tjera, gjë që i jep asaj më shumë fortësi. Ari i bardhë përmban nikel ose paladium, ndërsa ari rozë e fiton ngjyrën e tij nga bakri i shtuar në të, dhe ekziston edhe ngjyra jeshile që është një produkt i përzierjes së arit, argjendit, dhe ndonjëherë zinkut ose kadmiumit. Për të përcaktuar përqindjen e arit në çdo copë, ndajeni përmbajtjen e karatit me 24 dhe shumëzojeni atë me 100, dhe përqindja që rezulton do të përfaqësojë sasinë e arit.

5-Pyrite është minerali i njohur si ari i të marrëve.

Pyrite, një mineral i njohur si ari i budallenjve, ka mashtruar shumë, duke përfshirë Christopher Newport, një marinar dhe pirat anglez dhe një eksplorues Jamestown, i cili lundroi me një ngarkesë në Londër në shekullin e 17-të. Megjithëse pyriti mund të jetë një zbulim zhgënjyes, ai shpesh gjendet afër burimeve të vërteta të arit, kështu që kërkues ari që ndalon gërmimin sa po të gjejë një copë pyrite mund të jetë vërtet i marrë.

6-Departamenti i Thesarit i SHBA, aktualisht zotëron 147.3 milion ons (një ons është e barabartë me rreth 28 gram) shufra ari.

Pothuajse gjysma e kësaj shume, e cila vlerësohet të jetë me vlerë më shumë se 130 miliardë dollarë, është ruajtur në ndërtesën depozituese të aliazhit amerikan të njohur si Fort Knox. Dhe ky vend është përforcuar me siguri të rreptë në mënyrë që i vetmi president që hyri në këtë kështjellë është Franklin Roosevelt, dhe ai ishte ai që në mënyrë efektive na tërhoqi nga standardi i arit në 1933, të cilin Shtetet e Bashkuara nuk e braktisën plotësisht deri në 1971.

7-Pjesa më e madhe e arit të botës nxirret në Kinë.

Kina tejkaloi Afrikën e Jugut në prodhimin total të arit në 2017, në anën tjetër kristali më i madh i artë në botë – një formacion shumë i rrallë inxhinierik që mund të shfaqet në mostrat e arit – peshon 7.7 ons, të cilat u gjetën dekada më parë në Venezuelë.

8- Një pjesë e arit vjen nga ujërat e zeza.

Ndër burimet më befasuese të arit janë ujërat e zeza të trajtuara. Në vitin 2015 pasi analizuan llumin e ujërave të zeza nga impiantet e trajtimit lokal, studiuesit në Universitetin Shtetëror të Arizonës arritën në përfundimin se ujërat e zeza prodhojnë çdo vit në një qytet me një popullsi prej një milion, mesatarisht, 2.6 milion dollarë ar dhe argjend.

9-Është nxjerrë rreth 80% e arit në botë.

Ne tashmë kemi nxjerrë rreth 80% të totalit të 244,000 tonë ari të minueshëm në botë. Uji i oqeaneve dhe shtrati i deteve përmbajnë rreth 20 milion tonë shtesë, por nuk mund të nxirret për shkak të kostos sëa larta. Ka një sasi të madhe ari në hapësirën e jashtme dhe vlera e arit që gjendet vetëm në një asteroid (i quajtur Siki 16) është qindra miliarda dollarë.

10-Deri më tani, ne kemi transportuar ar në hapësirë por, jo të kundërten!

Kostumet astronautëve dhe anijet kozmike janë të veshura me ari për të reflektuar rrezet e dëmshme infra të kuqe të diellit. NASA kërkon të veshë çdo përbërje me ar për ta mbajtur atë të freskët, sepse rrezatimi gjeneron shumë nxehtësi./Mesazhi.com/