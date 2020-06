​Ramadani: Nëse nuk respektohen rekomandimet, do të ketë masa më rigoroze

Drejtori i Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani ka deklaruar se janë duke regjistruar të gjitha veprimet që janë duke i bërë qytetarët, partitë politike dhe Qeveria e Kosovës, dhe nëse edhe gjatë këtyre katër, pesë dite nuk do të respektohen rekomandimet, instituti do të respektojë masa edhe më rigoroze se sa ishin deri tash.

Ai ka apeluar te qytetarët, bizneset, gastronominë që të zbatojnë rekomandimet duke përdorur distancën, maskat dhe të dezinfektohet hapësira.

“Nëse kjo nuk bëhet, instituti do të del me rekomandime se është rrezikuar jeta e qytetarëve dhe pashmangshëm do të kthehemi te masat edhe më rigoroze. Ky numër më i madh është valë e festës së Bajramit, është valë e punëtorëve që hypin në autobus për të shkuar në punë, është valë që dalin në kafiteri dhe nëse katër pesë dite nuk ndodhin këto, do të merren masat e reja”, ka thënë ai në Tv Dukagjini.