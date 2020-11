​Minatorët e “Trepçës” në grevë, ende nuk i kanë marrë pagat e tetorit

Minatorët e minierës së “Trepçës” në Stantërg kanë ndërprerë punën në këtë minierë për shkak të mos marrjes së pagave për muajin e kaluar.

Disa prej tyre po qëndrojnë në hapësirat e restorantit, ndërsa te tjerët në oborrin e kësaj ndërmarrjeje.Gani Osmani, kryetar i Sindikatës së Punëtorëve të kësaj miniere, ka konfirmuar për KosovaPress se minatorët janë në grevë, duke bërë të ditur se arsyeja e vetme për ndërprerjen e punës.

Sipas tij, që nga dita e djeshme ndërrimi i dytë dhe i tretë nuk kanë punuar dhe atyre u është bashkangjitur sot edhe ndërrimi i parë, ndërsa tha se kjo gjendje do të vazhdojë derisa të mos zgjidhet ky problem.

“E vetmja arsye pse jemi në grevë janë pagat e muajit tetor. Kemi biseduar me menaxherin i cili na ka thënë se për momentin nuk ka mjete. Nuk dimë kur do t’i marrim pagat, por deri atëherë ne nuk do të punojmë”, ka thënë Osmani.