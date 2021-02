​Mbi 9 mijë fletëvotime të ardhura me postë janë shpallur të pavlefshme

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar punën Shërbimi Votues, i cili po bën vlerësimin e rreth 43 mijë e 500 pakove të supozuara me fletëvotime, të cilat janë pranuar gjatë periudhës së votimit përmes postës.

Përmes këtij procesi do të mund të saktësohet numri i fletëvotimeve të cilat kanë ardhur nga jashtë vendit.Sipas të dhënave të ofruara nga KQZ deri më tani janë hapur 19 mijë e 168 pako të supozuara me fletëvotime që i janë nënshtruar procesit të vlerësimit, ku siç dihet brenda një pakoje mund të ketë më shumë se një zarf me fletëvotim.Pas vlerësimit janë aprovuar 22 mijë e 326 zarfe me fletëvotime, ndërsa janë refuzuar 9 mijë e 49 zarfe me fletëvotime.

KQZ thotë se arsyet e refuzimit të tyre janë të ndryshme. Disa prej këtyre pakove thuhet se janë dërguar nga persona që nuk janë të regjistruar si votues jashtë Kosovës e disa të tjera për shkak se janë dërguar nga persona që janë refuzuar në periudhën e aplikimit.

Po ashtu, në disa raste pakot u tha se janë dërguar nga votues të paidentifikuar ose ndryshe që njihet si “votim grupor”, apo se në pakon që kanë dërguar kanë bashkangjitur dokumente jo-valide.