Zyrtare: Ndeshja e Kosovës me Ishujt Faroe zhvillohet në Prishtinë

Adhuruesit e Përfaqësueses së Kosovës tash e shumë janë në pritje që ta shohin një ndeshje të Kosovës në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë.

Stadiumi i rinovuar e riemëruar me emrin e legjendës ‘Fadil Vokrri’, është bërë gati ndërkohë që ende nuk e ka marrë ‘aminin’ nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe UEFA.Stadiumi ‘Fadil Vokrri’ është inspektuar ditë më parë nga UEFA në ndeshjen e Superkupës Drita – Prishtina, mirëpo ende nuk është dhënë ndonjë përgjigje.Në pritje të stadiumi është edhe Përfaqësuesja e Kosovës që e zhvillon ndeshjen e parë në kuadër të Ligës së Kombeve ndaj Ishujve Faroe më 10 shtator.Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, thekson se deri në këtë datë, stadiumi do të licencohet.

“Ministria e Sportit besoj se do ta licencojë stadiumin pasi që do të kryhen edhe çështjet teknike me punë-kryesin. Sa i përket UEFA-s, shpresoj shumë se do të mbyllet kjo çështje dhe deri më datën 10 shtator, stadiumi do të licencohet. Jam i bindur se më 10 shtator ndeshja Kosovë – Ishujt Faroe do të zhvillohet në stadiumin ‘Fadil Vokrri” në Prishtinë”, ka thënë Agim Ademi për Insporti.Tutje, Ademi beson se edhe nëse në stadium ka mbetur ndonjë mangësi, është koha e mjaftueshme për tu përmirësuar.

“Mendoj se kemi kohë të mjaftueshme për ta përmirësuar edhe ndonjë kërkesë tjetër që mund të jetë nga UEFA pasi që stadiumi thuajse është gati”, përfundoi Agim Ademi.Krahas ndeshjes me Ishujt Faroe, Kosova më 11 tetor të këtij viti po në Prishtinë pritet që ta sfidojë Maltën.